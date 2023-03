Der Schlachtbetrieb Tönnies will offenbar Ende des Monats seine Exportabteilung für Asien am Standort Weißenfels im Burgenlandkreis schließen. Wie ein Sprecher des Unternehmens am Sonntag mitteilte, betrifft die Schließung rund 140 Beschäftigte. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung über das Thema berichtet.