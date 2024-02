Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 180 im Burgenlandkreis ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hatte der Mann nach ersten Erkenntnissen einem anderen Auto die Vorfahrt genommen. Beide Autos stießen zusammen. Der Unfallverursacher starb noch am Unfallort. Der Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.