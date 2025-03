Früherer Ortsbürgermeister 10 Jahre nach rechter Hetze und Gewalt in Tröglitz: So geht es Markus Nierth heute

Hauptinhalt

10. März 2025, 15:58 Uhr

Markus Nierth aus Tröglitz war einer der ersten Ortsbürgermeister, die wegen massiver Anfeindungen und Morddrohungen von Rechtsextremen das Handtuch warfen und zurücktraten. Zehn Jahre ist das her. Im März 2015 machten die Geschehnisse in dem 2.000-Einwohner-Ort im Burgenlandkreis bundesweit Schlagzeilen. So geht es Markus Nierth heute.