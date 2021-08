Der Überfall auf eine Tankstelle an der A9 ist offenbar schnell aufgeklärt worden. (Symbolbild)

Der Überfall auf eine Tankstelle an der A9 ist offenbar schnell aufgeklärt worden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Nach dem Überfall auf die Tankstelle an der Raststätte Osterfeld-Ost (Burgenlandkreis) an der Autobahn 9 hat sich ein Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Er habe selbst angegeben, die schwere Raubstraftat am Mittwoch begangen zu haben, teilte die Polizei mit. Umfangreiche Ermittlungen hätten den Tatverdacht erhärtet.