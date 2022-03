Nach erfolgter Anmeldung bei der Migrationsagentur im Landratsamt können Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Burgenlandkreis schon ab Montag (21. März) einer Arbeit nachgehen. Eine entsprechende Erlaubnis werde per Allgemeinverfügung erteilt , so dass keine Einzelfallentscheidung mehr erforderlich sei, teilte das Landratsamt mit. Auch eine Koppelung an eine auszustellende Aufenthaltserlaubnis entfalle. Die Arbeitserlaubnis gilt den Angaben nach nur auf dem Gebiet des Burgenlandkreises und ist zunächst bis zum 31. Dezember 2022 befristet.

Viele Kriegsflüchtlinge wollten keine Sozialleistungen erhalten, sondern arbeiten, so Landrat Götz, "möglicherweise auch, um Ablenkung von den schrecklichen Erlebnissen und den Sorgen um Angehörige in der Ukraine zu verdrängen". Unternehmer drängten auf eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt, in dem es derzeit schwer sei, Arbeitskräfte zu finden.