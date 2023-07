Nach einem Unfall auf der Autobahn 38 ist ein junger Mann im Krankenhaus gestorben. Das hat die Polizeiinspektion Halle am Dienstag MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Der 23 Jahre alte Mitarbeiter eines Abschleppdienstes war demnach am Montagnachmittag zu einem defekten Wohnmobil in der Nähe der Anschlussstelle Lützen gerufen worden.