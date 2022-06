Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer ist am frühen Morgen bei einem Unfall auf dem Parkplatz Saaletal-Süd an der Autobahn 38 zwischen Weißenfels und Leuna ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr der Fahrer dort auf einen abgestellten Sattelzug auf, wurde dabei eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort. Die beiden Insassen des abgestellten Sattelzugs wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Sie werden aktuell in umliegenden Krankenhäusern behandelt.