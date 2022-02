Die Stadt Hohenmölsen hat Beschwerde gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Magdeburg eingelegt. Die Richter hatten zuvor erklärt, dass eine "Zweckvereinbarung" zwischen den Städten Hohenmölsen und Lützen über den Neubau einer Verbindungsstraße nach dem Baugesetzbuch nicht zulässig ist. Der entsprechende Bebauungsplan der beiden Gemeinden hätte demnach so nicht erlassen werden dürfen. Damit sei auch der Neubau der Straße zwischen den beiden Orten rechtswidrig.

Konkret geht es um die Verbindungsstraße zwischen Hohenmölsen und Lützen, die im August vergangenen Jahres feierlich übergeben worden war. Zwei Jahre war an der sechs Kilometer langen Landesstraße 191 gearbeitet worden. Insgesamt kostete das Projekt rund 27 Millionen Euro, knapp 20 Millionen Euro übernahmen das Land Sachsen-Anhalt, der Bund und die EU. Die Verbindungsstraße ist Teil des Bundesprogrammes "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". Dessen Ziel ist, in strukturschwache Regionen zu investieren. Die Landesstraße 191 soll unter anderem Hohenmölsen besser an die A38 anbinden. Dadurch soll eine höhere Attraktivität als Wohn- und Wirtschaftsstandort geschaffen werden.