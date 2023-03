Öffentlicher Dienst Verdi kündigt neue Warnstreiks in Sachsen-Anhalt an

Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt fortsetzen zu wollen. In der kommenden Woche gibt es Aktionen im Burgenlandkreis. In der Woche danach ist ein großer Warnstreik in allen Landesteilen geplant.