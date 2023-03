Öffentlicher Dienst Verdi kündigt neue Warnstreiks für Donnerstag an

Hauptinhalt

Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt fortzusetzen. Am Donnerstag sind Aktionen im Burgenlandkreis geplant. In der darauffolgenden Woche soll es einen flächendeckenden Warnstreik geben.