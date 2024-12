Im Burgenlandkreis hat sich ein Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei in Halle am Sonntag mitteilte, endete die Flucht des 42 Jahren alten Mannes erst durch einen Unfall in Bad Kösen. Dabei sei der Autofahrer leicht am Bein verletzt worden. Der Mann hatte am Samstagmorgen in Naumburg von Polizisten kontrolliert werden sollen. Als er weiterfuhr, habe die Polizei die Verfolgung aufgenommen, hieß es in einer Mitteilung.