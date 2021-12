In Zeitz wird seit drei Wochen ein Mädchen vermisst. Am 17. November hatte die 15-jährige Luisa K. die elterliche Wohnung in Zeitz verlassen. Seitdem verliert sich ihre Spur. Wohin oder zu wem das Mädchen wollte, ist unklar. Fest steht nur, als Ausreißerin war sie bisher nicht bekannt. Es ist das erste Mal, dass die Polizei nach ihr sucht.