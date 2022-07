Mutmaßlicher Einbrecher Nach Polizeieinsatz verstorbener 36-Jähriger wird obduziert

Ein mutmaßlicher Einbrecher wollte am Samstag in Weißenfels über einen Balkon in eine Wohnung einsteigen. Polizisten stellten ihn. Einer Festnahme wiedersetzte er sich nach Polizeiangaben heftig. Was dann passierte, ist nun Teil von Ermittlungen unter anderem gegen die Einsatzkräfte. Fest steht, dass der Mann bei dem Zugriff das Bewusstsein verlor – und später im Krankenhaus starb. Eine Obduktion soll Klarheit bringen.