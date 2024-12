Unbekannte haben offenbar versucht, einen Blitzer an der Bundesstraße 2 in Droßdorf im Burgenlandkreis zu sprengen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Zeuge zum Zeitpunkt der Explosion am Donnerstagabend mit seinem Auto an der Radarfalle vorbeigefahren und hatte die Beamten informiert.