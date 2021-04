Besonderheit: Wählen unter Corona-Bedingungen Durch die Corona-Pandemie gelten in den Wahllokalen besondere Schutzmaßnahmen. Die konkreten Hygienekonzepte werden vor Ort auf die entsprechende Räumlichkeit abgestimmt. In den Wahllokalen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen und ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen Anwesenden eingehalten werden. In den Wahllokalen steht Desinfektionsmittel bereit. Außerdem werden die Räumlichkeiten regelmäßig gelüftet. Die Wahlberechtigten müssen eigene Kugelschreiber zum Ankreuzen mitbringen.