In Sachsen-Anhalt betreffen die Verhandlungen nach NGG-Angaben rund 3.700 Beschäftigte. Dazu gehören neben Rotkäppchen zum Beispiel der Knäckebrothersteller Burger und die Schwarz-Produktion (Lidl/Kaufland) mit ihrem Getränkehersteller MEG. An den MEG-Standorten in Leißling und Jessen hatte es in der vergangenen Woche Warnstreiks gegeben. Am Donnerstag hatten Beschäftigte der Großbäckerei Artiback in Halle die Arbeit niedergelegt.