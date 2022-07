In den Weinbergen mit Steillage, wo man sich der Sonne noch näher fühlt, waren es in Spitzenzeiten fast 40 Grad, zumindest gefühlt. Das ist viel zu heiß.

Vor allem in den vergangenen Tagen sei es aber deutlich zu warm gewesen und Niederschläge seien ausgeblieben, erklärte die Kellermeisterin Kathleen Romberg von der Winzervereinigung in Freyburg/Unstrut. "In den Weinbergen mit Steillage, wo man sich der Sonne noch näher fühlt, waren es in Spitzenzeiten fast 40 Grad, zumindest gefühlt. Das ist viel zu heiß." Es brauche jetzt dringend Regen.