Luise Antonie Böhme Junge Hessin ist neue Weinkönigin im Anbaugebiet Saale-Unstrut

Die neue Weinkönigin studiert in Hessen Weinbau und Önologie. Die Verbundenheit zum Weinbau stamme aus ihrer Begeisterung zu der Natur, den Arbeiten in einem Weinwirtschaftsbetrieb, aber vor allem daher, Menschen für das Produkt und Kulturgut Wein zu begeistern, sagte Böhme bei ihrer Antrittsrede. Sie wuchs in Kirchscheidungen auf, wo ihre Eltern einen Familienbetrieb führen.