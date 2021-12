Burgenlandkreis Erstmals zu Weihnachten: Eislese in Zscheiplitz

Mindestens minus sieben Grad braucht es, um Eiswein lesen zu können. In Zscheiplitz bei Freyburg waren die Bedingungen dafür am zweiten Weihnachtsfeiertag perfekt. So fand dort erstmals überhaupt zu Weihnachten eine Weinlese statt.