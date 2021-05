Panorama trifft Genus: Die Weinregion an Saale und Unstrut. Bildrechte: imago stock&people

Laut Landesamt fiel jedoch die Qualität der Weine überdurchschnittlich gut aus. 30 Prozent hätten das höchste Prädikat "Qualitätswein" erhalten. In den vergangenen zehn Jahren habe der Anteil nur bei rund 22 Prozent gelegen.



Die am häufigsten angebauten Rebsorten in Sachsen-Anhalt sind Müller-Thurgau und Weißburgunder. Die Rebfläche stieg im vergangenen Jahr um zwölf auf insgesamt 686 Hektar. Die Saale-Unstrut-Region um Freyburg und Naumburg im Burgenlandkreis ist das traditionsreichste Weingebiet Sachsen-Anhalts und gilt als das nördlichste Weinanbaugebiet Deutschlands. Zu Pfingsten findet entlang der Weinberge traditionell die sogenannte "Weinmeile" statt. Wegen der Pandemie lockt das Event auch in diesem Jahr nur digital Gäste an.