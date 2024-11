Diskussion gefordert Bauern protestieren gegen geplantes Gewerbegebiet in Weißenfels

Im Burgenlandkreis regt sich Kritik an einem geplanten Gewerbegebiet in Weißenfels. Wie der Bauernverband Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte, sollen hier hunderte Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche zu einem "Interkommunalen Gewerbegebiet" umfunktioniert werden. Das Vorhaben sei weder Teil des regionalen Entwicklungsplans noch erfolgversprechend. Die Landwirte vor Ort forderten daher eine offene Diskussion.