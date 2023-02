Der Burgenlandkreis unterhält nach eigenen Angaben Unterkünfte für Asylbewerber und ukrainische Geflüchtete in Naumburg, Zeitz und Weißenfels. In Nebra gebe es eine Außenstelle der Zentralen Aufnahmestelle (Zast), die zunächst bis Ende März belegt werde. Zudem bringe der Kreis Geflüchtete dezentral in Wohnungen in verschiedenen Orten des Landes unter.