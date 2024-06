Nach den Ausschreitungen im März 2024 in Weißenfels im Burgenlandkreis will die Stadt im Viertel Herrmannsgarten durchgreifen. Eine Sprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT, erste Maßnahmen seien eingeleitet worden. So solle das Ordnungsamt durch tägliche Streifen und regelmäßige Wohnraumkontrollen erneuten Gewaltausbrüchen vorbeugen.