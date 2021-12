In Weißenfels können Bürgerinnen und Bürger entscheiden, wie sich die Stadt in den kommenden Jahren entwickeln soll. Wie die Verwaltung mitteilte, nimmt sie ab sofort Wünsche und Ideen entgegen. Schwerpunkt der Stadtentwicklung sollen demnach die Quartiere Weißenfels-Mitte und Altstadt bilden.

In der Touristinformation, im Museum und in der Stadtbibliothek lägen dafür entsprechende Postkarten bereit. Anregungen können bis Ende Februar auch per E-Mail abgegeben werden. Das betrifft zum Beispiel die Sanierung von Gebäuden, Gestaltung von Spiel- und Grünflächen oder die Nutzung von Freizeiteinrichtungen.