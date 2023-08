Zeichen setzen Weißenfels: Mehr als tausend Teilnehmer beim "Lauf gegen Gewalt"

Hauptinhalt

In Weißenfels haben am Mittwoch mehr als tausend Läufer Geld für Präventionsprojekte gegen Gewalt gesammelt. In allen weiterführenden Schulen der Stadt sollen entsprechende Kurse veranstaltet werden. Rund 60 Ehrenamtliche sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.