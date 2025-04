Bildrechte: IMAGO/United Archives

Röntgenstrahlung Wilhelm Conrad Röntgen entdeckte beim Experimentieren 1895 in Würzburg eine neue Art Strahlen, die später nach ihrem Entdecker Röntgenstrahlen genannt wurden. Er erhielt 1901 den ersten Nobelpreis für Physik. Diese Strahlen werden bis heute in der Medizin eingesetzt, um in den Körper hineinzusehen, ohne ihn aufzuschneiden.



Über Jahrzehnte waren Röntgenaufnahmen eine heikle Angelegenheit, da die Strahlenbelastung – anfangs aus Unwissenheit – hoch angesetzt war. Röntgenstrahlen haben die Fähigkeit, das Erbgut irreparabel zu verändern. Tumore und Krebs drohen. In der modernen Medizin sind die Strahlendosen deutlich reduziert.



Dennoch wird bis heute vor allem bei Schwangeren nach Möglichkeit auf Röntgenaufnahmen verzichtet. Embryonen gelten als besonders empfindlich gegen Strahlen, das Risiko späterer Schäden wird als hoch eingeschätzt. Quelle: Deutsche Presse-Agentur, AOK