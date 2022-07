Nach Angaben der Stadt ist Risch am 13. Juli im Weißenfelser Kulturhaus von rund 200 Gästen verabschiedet worden. Unter den Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur waren demnach unter anderem der Bundestagsabgeordnete Dieter Stier (CDU), die Landtagsabgeordneten Elke Simon-Kuch (CDU) und Rüdiger Erben (SPD), Landrat Götz Ulrich (CDU) sowie Rischs Amtskollegen aus Naumburg, Zeitz und Hohenmölsen.

"Es waren erfolgreiche Jahre für Weißenfels", sagte Landrat Götz Ulrich über die Amtszeit von Robby Risch, "er hat immer in der tiefen Überzeugung gehandelt, das Beste für seine Stadt herauszuholen." Weißenfels habe in den vergangenen 14 Jahren an wirtschaftlicher Stärke zugenommen. Auch städtebaulich sei ein großer Fortschritt erkennbar.