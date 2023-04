Drogen, Prostitution, Müll Weißenfels will Präsenz von Polizei und Odnungsamt erhöhen

Schulterschluss von Stadtverwaltung und dem Polizeirevier Burgenlandkreis: Weißenfels sagt der Kriminalität in der Stadt den Kampf an. Verschiedene Institutionen wollen dazu beitragen, etwa Vermüllung oder Drogenhandel einzudämmen. So soll das Image der Saalestadt langfristig verbessert werden.