Weißenfels will "Gloria-Filmpalast" sanieren

Fast 25 Jahre ist es her, dass das "Gloria" in der Weißenfelser Neustadt zum letzten Mal genutzt wurde. Seitdem verfällt das Gebäude im Bauhausstil zusehends. Immerhin konnte das Dach konnte vor einigen Jahren notgesichert werden. Nun kommt Bewegung in die Sanierung des einstigen Filmpalastes. Nachdem in den vergangenen Monaten reichlich Ideen für eine Verwendung des Bauhaus-Gebäudes gesammelt wurden, soll nun endlich auch Geld fließen.