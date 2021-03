Elke Simon-Kuch ist Schuhpatin und hingerissen von "ihrem" Schuh-Paar. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT

Die Weißenfelserin Elke Simon-Kuch ist bereits Schuhpatin für schwarz-silberne Designer-Stiefeletten von Karl Lagerfeld. "Ich selber habe Schuhfacharbeiter mit Abitur gelernt, meine Eltern sind beide Schuhmachermeister, meine Großeltern hatten auch eine Schuhfirma. Also wir haben ganz viel Verbindung zum Thema Schuhe und deshalb war es für uns eine Herzenssache." Ihr Name steht jetzt neben den Schuhen in der Ausstellung – und ein Drittel der Paare haben wie das von Elke Simon-Kuch bereits einen Paten oder eine Patin gefunden.