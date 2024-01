In Halle und Eisleben konnten die Tafeln ebenfalls auf die Blockaden durch die Bauernproteste reagieren. Sven Hennung, Leiter der Tael Eisleben, teilte mit, man habe die Fahrten auf protestfreie Tage verlegen können. In Halle konnte die Versorgung der Menschen den Angaben nach ebenfalls stabilisiert werden. Leiterin Jacquelin Gottschalk teilte mit, kurzfristig hätten nur zwei Drittel der üblichen Mengen an Lebensmitteln ausgegeben werden können.