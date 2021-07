Immer wieder fällt das Viertel wegen Dreck, Müll und Lärmbelästigung auf. Nachbarn beschweren sich regelmäßig. Aber auch der Rettungsdienst wägt ab, ob er zu einem Einsatz im "Bösen T" die Polizei hinzuzieht. Reden will vor Ort niemand über die Vorwürfe, was vielleicht aber auch an der Sprachbarriere liegt.

Ein konkretes Beispiel nennt die Stadtsprecherin auch: Viele Nicht-EU-Bürger mieten in Weißenfels so genannte Schrottimmobilien an und geben sich dann bei der Ausländerbehörde als Investor aus, um so ihren Aufenthaltsstatus in Deutschland zu sichern. Da jetzt die Ämter übergreifend zusammenarbeiten, sollen solche Fälle vermieden und eine Clanbildung verhindert werden.