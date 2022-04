Der Lebensmittelkonzern Tönnies beschäftigt in seinem Schlachthof in Weißenfels inzwischen mehrere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Wie ein Unternehmenssprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, arbeiten seit vergangener Woche zunächst sieben Ukrainerinnen in dem Werk, aktuell vorwiegend im Bereich Verpackung. Sie hätten sich selbst an das Unternehmen gewandt.