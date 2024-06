Der Schlachthof Tönnies in Weißenfels im Burgenlandkreis hat am Montagmorgen die Fleischproduktion wieder aufgenommen. Das hat ein Tönnies-Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Seit Mittwoch vergangener Woche hatten die Bänder stillgestanden, weil in einem Zulieferbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern die Afrikanische Schweinepest aufgetreten war.