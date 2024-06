Im Schlachthof Tönnies in Weißenfels werden seit Mittwoch keine Schweine mehr geschlachtet. Wie Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag bestätigte, wurde in einem Zulieferbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen.