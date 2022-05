In Weißenfels ist am frühen Dienstagabend eine männliche Leiche entdeckt worden. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wurde der Tote gegen 17 Uhr in der Saale in der Nähe einer Gartenanlage gefunden. Kräfte der Feuerwehr und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hatten den Mann leblos geborgen.