In Weißenfels im Burgenlandkreis ist am Mittwochabend ein Mann tot auf seinem Grundstück entdeckt worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Verbrechen aus. Die Gesamtumstände hätten auf ein Tötungsdelikt schließen lassen. Der 53-Jährige sei von seiner Lebensgefährtin gefunden worden.

Noch in Nacht konnten die Beamten einen 23-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam nehmen. Er soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Hintergründe und Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.