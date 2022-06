Wie konnte es zu einem Unfall mit drei verletzten Kindern an einer Hüpfburg in Weißenfels kommen? Das will die Stadtverwaltung jetzt herausfinden und hat das Rechtsamt im Rathaus mit einer Analyse beauftragt. Wie eine Sprecherin der Stadt bestätigte, ist das nach Unfällen wie diesem ein normaler Vorgang. Zunächst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" über die Ermittlungen berichtet.