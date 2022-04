Am Sonntag haben die Menschen in Weißenfels einen neuen Oberbürgermeister gewählt. Für das Amt des Oberbürgermeisters gab es vier Kandidaten. Durchgesetzt hat sich Martin Papke (CDU). Der 33-jährige Gemeindereferent erhielt am Sonntag dem vorläufigen Endergebnis zufolge 52,2 Prozent der Stimmen und damit die absolute Mehrheit. Eine Stichwahl ist deshalb nicht nötig.