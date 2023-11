Martin Papke (CDU) hat es sich modern eingerichtet in seinem Büro im Rathaus am Marktplatz der Stadt. Klare Linien, moderne Technik neben rustikalen Bleiglasfenstern und schwerem Holz: Moderne trifft Tradition. Das wird auch im Gespräch klar. Erst seit eineinhalb Jahren ist er Oberbürgermeister in Weißenfels. Papke versteht, warum Weißenfels über Jahrzehnte so gehandelt hat und sich in dieser Situation befindet, aber er weiß auch: Er hat einen langen Weg vor sich, um das zu verändern. "In Mitteldeutschland sind wir diejenigen, die wirklich der Leuchtturm in der Frage der Migration sind und natürlich damit auch eine große Herausforderung haben", sagt Papke über seine Stadt. Schaut man auf die Zahlen, scheint das zu stimmen.