Auf einer Baustelle in Weißenfels im Burgenlandkreis ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Für die am Donnerstag geplante Entschärfung im Ortsteil Kleinkorbetha müssten ab 7 Uhr alle Personen in einem Umkreis von 700 Metern um die Bombe ihre Häuser verlassen, teilte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch mit. Anschließend werde der Kampfmittelbeseitigungsdienst die etwa ein Meter lange Bombe entschärfen. Wie lange die Maßnahme dauern werde, sei noch nicht abzusehen.