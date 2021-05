Für manche sieht es aus, wie ein altes, verfallenen Bauwerk – so aber nicht für Benjamin Eckel. Er hat sich ein 250 Jahre altes Haus in Zeitz gekauft und will es nach und nach restaurieren. Passend zu seiner Liebe für alte Gebäude, hat der 27-Jährige "Architektur und Denkmalpflege" in Halle und Dessau studiert. Als er seinen Freunden aus seiner Heimatstadt Darmstadt vom Kauf erzählt, reagieren sie so: