In Naumburg kann man bald in der Straßenbahn heiraten. Die Stadt im Burgenlandkreis teilte mit, dass der Gemeinderat und die Straßenbahner dazu eine Vereinbarung geschlossen haben. Demnach sind Eheschließungen in allen Wagen der "Wilden Zicke" möglich, also auch im fast 100 Jahre alten Lindner-Wagen oder in Straßenbahnen aus DDR-Zeiten.