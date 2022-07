Die Winzer an Saale und Unstrut rechnen in diesem Jahr mit 30 Prozent weniger Ertrag als üblich. Das hat die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut am Wochenende mitgeteilt. Grund für die Einbußen sei vor allem die Trockenheit. Hinzu kämen die steigenden Rohstoffpreise. Dadurch habe sich die Flasche Wein bereits um bis zu 50 Cent verteuert.