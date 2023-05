In Weißenfels ist in der Müllnerstraße am Nachmittag ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über. In dem Haus sind 21 Bewohner gemeldet, welche nach derzeitigem Stand alle unverletzt das Gebäude verlassen konnten, aber nun erst einmal anderweitig untergebracht sind. Auch die Bewohner der angrenzenden Wohnhäuser wurden vorsorglich evakuiert.