Feuerwehreinsatz Zeitz: Brand in Einkaufskomplex gelöscht

Hauptinhalt

29. November 2024, 09:18 Uhr

In Zeitz hat die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen gegen einen Großbrand in einem Einkaufskomplex gekämpft. Ein Markt brannte nieder. Nun läuft die Ursachenforschung.