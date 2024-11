Feuerwehreinsatz Feuer in Einkaufskomplex in Zeitz: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

29. November 2024, 12:08 Uhr

In Zeitz hat die Feuerwehr am Freitagmorgen gegen einen Großbrand in einem Einkaufskomplex angekämpft. Ein Markt brannte nieder. Die Polizei vermutet Brandstiftung.