Großbrand Feuer in Einkaufszentrum in Zeitz: Polizei geht von Brandstiftung aus

02. Dezember 2024, 12:49 Uhr

Der Großbrand in Zeitz wurde aller Wahrscheinlichkeit nach durch Brandstiftung verursacht. Davon geht die Polizei aus. Die Feuerwehr hatte am Freitagmorgen gegen das Feuer in einem Einkaufszentrum gekämpft. Ein Markt brannte nieder, weitere Läden wurden beschädigt.