Kein Strom und Wasser Feuer in Einkaufszentrum in Zeitz: Noch immer kein geregelter Betrieb möglich

06. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Nach dem Großbrand in einem Einkaufszentrum in Zeitz funktionieren zum Teil noch immer weder Strom noch Wasser. Ein Discounter ist wieder geöffnet, in einem Fitnessstudio gibt es noch Einschränkungen.