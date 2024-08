Mutmaßlicher Brandstifter Zeitz: Mann nach Wohnhausbrand in Haft

26. August 2024, 07:54 Uhr

Ein 55 Jahre alter Mann soll am Wochenende in Zeitz ein Einfamilienhaus in Brand gesetzt haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.